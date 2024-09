Koopmeiners informa | Juventus con fame ed energia Vogliamo vincere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Laaccoglie in rosa l’ultimo acquisto del mercato estivo, Teun. L’ex Atalanta si presenta in conferenza stampa, avvisando le avversarie sulle ambizioni del suo nuovo club. DA BAMBINO – Teunpochi minuti fa si è presentato di fronte ai giornalisti per raccontare le prime sensazioni da calciatore della: «Ciò che è più importante è la squadra. Non ci sono obiettivi personali, mi sono sentito subito parte della famiglia. Voglio integrarmi il più possibile, voglio sentirmi sempre al meglio per poter aiutare la squadra. Questi primi giorni sono stati fantastici. Avevo tantissime aspettative che sono state soddisfatte. Sono molto felice di aver iniziato questa nuova avventura. Da quando sono bambino seguo il campionato italiano e la. Quando sono arrivato in Italia ho visto quanto è eccezionale questo Club.