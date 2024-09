Industria caduta senza fine Produzione in calo a luglio per il 18esimo mese di fila Crolla il tessile - 18%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Diciottesimomensile consecutivo per la nostrale. Per trovare un segno più bisogna risalire al gennaio del 2023 (+ 2,6%). Lo scorso, fa sapere l’Istat, laè scesa del 3,3% rispetto allo stessodel 2023 ed è arretrata dello 0,9% suldi giugno. Appena il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso aveva parlato di “segnali incoraggianti”. Tra i singoli settori si segnala un crollo per l’e dell’abbigliamento che insegna un – 18,3% su base annua. Nei primi sette mesi del 2024 la flessione si avvicina all’11%. Arretramenti pesanti anche per i mezzi di trasporto (-11,9% su2023) con l’auto che continua ad affossare il comparto. La meccanica, principale comparto manifatturiero italiano, segna un meno 4,3%. La farmaceutica arretra dell’ 1,9%, l’del legno del 5,1%.