 Il Comune di Ponte guarda al futuro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo ‘SiAmo’. Ildiha ottenuto un importante risultato nell’ambito del piano straordinario di assunzioni per gli enti territoriali del sud, del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027. Grazie a questo finanziamento, sarà inserita una nuova figura professionale nell’organico comunale, un passo fondamentale per potenziare i servizi ai cittadini e migliorare ulteriormente l’efficienza della nostra amministrazione.Questo traguardo rappresenta molto più di una semplice assunzione: è il segno tangibile del costante impegno della nostra amministrazione nel cercare e cogliere ogni opportunità utile a rendere il nostrosempre più forte e competitivo.