Foggia ancora violenza verso gli infermieri del Policlinico Riuniti | arrestato un diciottenne

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Altra aggressione nei confronti del personale medico deldi. I Carabinieri hanno, questa notte, in flagranza di reato un, verosimilmente sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, che si è recato al Pronto Soccorso in stato confusionale per essere assistito e, dopo aver ricevuto le prime cure, ha iniziato ad L'articologlidelunproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.