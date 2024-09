Agatha All Along intervista al cast | La serie? Female friendly magica e queer

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 settembre 2024) "Siamo tutte un po' streghe". Sasheer Zamata, Ali Ahn e Debra Jo Rupp raccontano lo spin-off di WandaVision in cui condividono lo schermo con Kathryn Hahn, tra pochi effetti speciali, Il mago di Oz e sorellanza. Su Disney+ dal 18 settembre. "Siamo tutte un po' streghe. E possiamo esserlo". Non ha dubbi Debra Jo Rupp parlando diAll, laspin-off di WandaVison dedicata al personaggio interpretato da Kathryn Hahn. Creato da Jac Schaeffer e disponibile su Disney+ dal 18 luglio, lo show prodotto dai Marvel Studios vedeHarkness senza più poteri dopo che un misterioso goth Teen (Joe Locke) la aiuta a liberarsi da un incantesimo distorto. Per recuperarli decide di intraprendere, insieme ad una congrega composta da Sharon (Rupp), Jennifer (Sasheer Zamata) e Alice (Ali Ahn), la leggendaria Strada delle Streghe: unadi prove magiche