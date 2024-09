Aborto | Valente Pd ‘perché Meloni avalla scelte contro le donne?’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – ?L?apertura di una ?Stanza per l?ascolto? al Sant?Anna di Torino, a lungo annunciata e ora messa in atto dalla Regione Piemonte, è una palese lesione del diritto all?autodeterminazione delle donne sancito dalla legge 194/78. E? chiaro a tutti che l?obiettivo dei proponenti è tentare di convincere le donne a non accedere all?interruzione volontaria di gravidanza, sulla carta fornendo sostegno economico attraverso il Fondo per la vita nascente”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria.“Ma le donne sanno benissimo cosa vogliono e quando arrivano in una struttura hanno già deciso, non solo per motivi economici. E? inaccettabile considerarle persone non in grado di scegliere.