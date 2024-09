Travolto e ucciso a Viareggio L’ipotesi | è stato investito di proposito per vendicare un furto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Lucca), 9 settembre 2024 – Sarebbedie schiacciato contro una vetrina dalla persona che aveva derubato poco prima. E’ quanto emergerebbe dalle indagini sulla morte di Malkoun Said, il 47enne algerino deceduto la notte scorsa a: l’uomo èda un’auto pirata e soccorso da due passanti, madi reato su cui indaga la polizia è quella di omicidio volontario. I fatti sono avvenuti poco prima della mezzanotte di ieri in via Coppino. Il 47enne algerino èsoccorso dai sanitari del 118 su segnalazione di alcuni passanti che lo hanno visto in strada privo di sensi, ma l'uomo, inizialmente ricoverato in codice rosso, è morto poco dopo il trasporto in ospedale. La verità su quanto avvenuto in quei minuti fatali starebbe emergendo dalle immagini della videosorveglianza.