Sinner non perde mai la testa quando è in difficoltà Non si disunisce per dirla alla Sorrentino

(Di lunedì 9 settembre 2024)nonmai laè in. Non si(per). Su La Stampa Vincenzo Santopadre (ex coach di Berrettini) ne traccia un interessante profilo tecnico-psicologico. Scrive Santopadre: In Jannik c’è una costante: il suo essere eccezionale nella stabilità. Ripensiamo, ad esempio, all’inizio degli Us Open: contro Michelsen e McDonald non ha giocato affatto bene; nel primo set contro Tommy Paul non faceva che steccare diritti. Ma Jannik non si è preoccupato, non si è disunito, non è calato in intensità. Il suo obiettivo è stare lì. Ed è l’unico che nonla rotta. () La stabilità e la determinazione sono le qualità che lo rendono così forte. Perdo un set con McDonald? Non importa. Perdo il secondo con Medvedev? Che problema c’è: cambio strategia, faccio serve & volley e risolvo la faccenda.