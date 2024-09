Muore investito da un’auto a Viareggio | fermata una donna di 60 anni

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 9 settembre 2024)– Ci sarebbe una svolta clamorosa nel caso del 47enne di origine algerina morto in via Coppino in Darsena a, in provincia di Lucca, dopo essere statoe schiacciato contro la vetrina di un negozio in un episodio che appare volontario. Unadi 60è statadalla polizia dopo la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona. Sarebbe stato il suo gesto volontario a causare la morte dell’uomo, trasportato d’urgenza ma senza successo all’ospedale Versilia, ‘reo’, secondo le prime ricostruzioni, di aver tentato una rapina poco prima ai ddella. Questa l’ipotesi investigativa del commissariato diche ha condotto al fermo della, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se convalidare o meno ed eventualmente disporre una misura cautelare.