Montegranaro sbatte su Monti Il derby finisce in parità

(Di lunedì 9 settembre 2024) 1 MONTURANO 1 : Taborda, Iuvalè, Stortini, Capasso (6’st Mangicapre), Pagliardini, Alidori, Perpepaj (19’st Tonuzi), Capponi (36’st Malavolta), Jallow, Di Matteo, Mancini (6’st Palmieri). All. Mengoni. MONTURANO:, N. De Carolis, Fabi, Cisbani (6’st Santarelli), Pasquali (40’ T. De Carolis), Muzi, Altobello, Piras, Verini (36’st Marcelli), Russo (40’ Adami), Palestini (24’st Di Donato). All. Martinelli. Arbitro: Rossiello di Molfetta. Reti: 27’ Jallow, 31’ Palestini. Note: Ammonizioni: N. De Carolis, Pagliarini, Jallow, Piras; Angoli: 5 - 3; Recupero: 2’pt, 4’st. Inizia con un pareggio il campionato die Monturano, ma è un punto che lascia tanto amaro in bocca ai padroni di casa, che devono arrendersi alle parate di unin stato di grazia. Il portiere ospite neutralizza di tutto, anche un rigore.