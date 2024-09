Monitorare l’underwater La Francia punta ai batiscafi con equipaggio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arriva dallal’idea di impiegare un batiscafo, un mezzo sommergibile progettato per resistere a pressioni elevate e quindi adatto per immersioni a profondità maggiori di quelle raggiunte dai sottomarini militari, per sorvegliare ed operare con unnella dimensione underwater. Si tratterebbe del Nautile, originariamente concepito dall’Istituto Francese di Ricerca per lo Sfruttamento del Mare (Ifremer) come uno strumento di esplorazione dei fondali per fini di ricerca. La proposta è stata avanzata dal senatore francese Philippe Folliot durante la revisione della Legge di programmazione militare 2024-30. Qualora il piano andasse in porto, questo consentirebbe alla Marina militare francese di utilizzare il Nautile per scopi sia militari, in particolare nel settore della sorveglianza e della protezione delle infrastrutture sottomarine, sia di ricerca scientifica.