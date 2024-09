Max Sirena rivela | Ineos oggi è più forte di noi Luna Rossa molto performante errori da capire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)è stata sconfitta daBritannia nello spareggio che metteva in palio il primo posto nel round robin della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano non è mai stato in gara contro Ben Ainslie e compagni, perdendo la partenza e poi accusando un progressivo ritardo nei confronti degli avversari. Si tratta della terza battuta d’arresto consecutiva per James Spithill e compagni, che sabato era stati già battuti dae che in apertura del pomeriggio odierno erano stati squalificati per essere stati oltre i 100 metri dal boundary in fase di pre-start.