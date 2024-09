La svolta di Venezia | Il nostro corpo libero | il diritto del femminismo di essere oscuro e hard

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) "È una performance molto coraggiosa. Ma non è solo quello che l’attrice fa nel film, è proprio il concetto del film ad avermi convinta – dice la presidente di giuria di81 Isabelle Huppert –. Si parla sempre o di donne forti o di donne deboli: mi piaceva che in questo film la protagonista fosse entrambe le cose. Mi piaceva che il film non fosse manicheo; mi piaceva che il suo personaggio non fosse manicheo. Ciò che Nicole Kidman riesce a fare è straordinario. Mostra emozione, intelligenza, tutto quello che fa è davvero notevole". Quello che fa, in Babygirl, è recitare il ruolo di una donna matura – nel suo splendore Nicole Kidman ha 57 anni –, donna di potere, Ceo di un’azienda, con un rapporto sessualmente deludente con il marito e una passione che esplode per uno stagista ventenne sicuro di sé ai limiti dell’insolenza.