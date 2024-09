La patrimoniale non è più un tabù | dal G20 a Lavoce info qualcosa si muove

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alla fine ce l’hanno fatta. I ministri delle Finanze del G20 lo scorso luglio hanno trovato un accordo di massima per tassare i super-ricchi. Una proposta che fa tremare i polsi ai Paperon de’ Paperoni di mezzo mondo, ma che rischia di rimanere lettera morta se non si passerà dalle parole ai fatti. La proposta del G20: tassare i super-ricchi L’idea, lanciata dal Brasile di Lula, è semplice quanto rivoluzionaria: far pagare il 2% ai patrimoni sopra il miliardo di dollari. Un obolo che riguarderebbe appena 3.000 ricchissimi globali, ma che frutterebbe la bellezza di 250 miliardi di dollari all’anno. Briciole per loro, una manna per le casse pubbliche sempre più a secco. Ma non illudiamoci: la strada per arrivare a una veraglobale è ancora lunga e tortuosa.