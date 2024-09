In città piove ’solo’ la notte Chiusi i parchi e una fermata del tram

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tanta paura per i nuvoloni neri spuntati all’orizzonte già all’ora di pranzo,per cautela dalle 17 e chiusa anche ladellavia alle Cascine. Alla fine inla pioggia, molto abbondante ma non particolarmente dannosa, è arrivata solo intorno all’ora di cena. Fatta eccezione per qualche ramo caduto per via dei colpi di vento e qualche tombino che non ha ben ricevuto l’acqua caduta con forza dal cielo innon si sono registrati danni e si può dire che Firenze, anche alla luce di quanto avvenuto nell’hinterland, sia stata ’graziata’ dall’allerta arancione. Alla fine dunque la pioggia ha solo contribuito a spazzare via il clima d’afa e a dare di fatto il benservito all’estate. Le temperature infatti ieri non hanno praticamente mai superato i 24/25 gradi. L’aggressione di Caronte dovrebbe ormai essere un ricordo.