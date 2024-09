I Mobilieri affondano E la maledizione continua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)Ponsacco 0 Pro Livorno Sorgenti 1Ponsacco: Lampigna no, Gemignani, Pacifico (2’st Morana), Colombini, Mancini, Penco (8’ st Volpi), Fischer (20’st Crecchi) Borselli, Mengali,Regoli, Imbrenda (8’st Pallecchi) . A disp. Profeti, Bagnoli, Pisani,Di Giulio, Guerrucci. All. Macelloni. Pro Livorno Sorgenti: Bettarini, Rotunno, Lischi A. Putignano (42’st Tantardini) Cavalli, Singorini,Freschi(29’st Pratesi), Santagata,Lucchesi(40’st Mafffei), Gjini(22’st Morelli), Casanova. A disp.Strambii,Buonaccorsi, Ria,Di Tora, Romanacci All. Bendinelli. Arbitro: Giorgino di Milano (Mucci-Finizzola). Marcatore: 41’ pt Freschi. Note: La ripresa iniziata con di 8’ di ritardo per ripristinare una linea di porta cancellata dalla pioggia. Amm. Santagata, Rotunno; Angoli:5 a 2; Rec. 1pt – 5st. Spettari: 100.