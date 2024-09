Governo | vertice di maggioranza cerca quadra su manovra ma è stallo su Liguria e Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Se prima si limitavano a sentirsi al telefono e a vedersi (Maurizio Lupi escluso) nelle riunioni dei Consigli dei ministri, i vertici ditra i big del centrodestra da qui in avanti diventeranno la norma. E' quanto trapela al termine dell'incontro che ha visto ancora una volta riuniti, ad appena 10 giorni dell'ultimo pranzo di lavoro, la premier Giorgia Meloni e i suoi due vice, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi moderati e, stavolta, anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Perché oggi la portata principale del menu è la, con il responsabile del dicastero di via XX Settembre impegnato a spiegare ai colleghi il Piano strutturale di bilancio che l'Italia dovrà inviare all'Europa entro il 20 settembre, e che potrebbe planare in un Cdm tra martedì e mercoledì della prossima settimana.