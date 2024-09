Giro del Friuli Pellizzari chiude secondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Si è concluso ildelVenezia Giulia, Jørgen Nordhagen ha trionfato ma Giulio, il ciclista originario di Camerino in ascesa dopo il brillanted’Italia disputato, si è posizionatoin classifica generale arrivando a 2“ di distanza. Completa infine il podio lo spagnolo Pablo Torres. Nell’atleta camerte ha sfiorato il successo nella terza e quarta tappa. "Siamo partiti con l’obiettivo di ribaltare la classifica – ha spiegato il ciclista marchigiano – ma purtroppo non ci siamo riusciti. Ringrazio la squadra, che ha lavorato duramente per me in questi quattro giorni. Questa gara mi è stata utile anche per ritrovare la forma in vista del Memorial Pantani. Sento di aver fatto grandi progressi e sto migliorando costantemente".