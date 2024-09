Ecco chi è davvero lui Affari Tuoi la concorrente lo presenta e spiazza pubblico e De Martino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) “chi èlui”. Choc ad. Nella puntata dell’8 settembre, la ‘pacchista’ hato tutti: ila casa, quello in studio e anche iltore Stefano De. Un caso che non si era mai verificato nella lunga storia del programma di Rai 1. A sfidare il dottore ieri sera è stata sorteggiata Sandy del Friuli Venezia Giulia. Come ogniche partecipa al gioco, anche Sandy aveva con sé un accompagnatore. Quando Sandy ha rivelato il rapporto che c’è tra lei e questa persona, tutto lo studio è rimasto letteralmente a bocca aperta. Episodiocurioso nella puntata di ieri di. Infatti, quando quest’uomo si è alzato dalper prendere il suo posto vicino alla, tutti hanno pensato che fosse il marito di Sandy. Anche Stefano Delo aveva dato per scontato. Invece, l’apparenza ha ingannato tutti.