Cantanti famosi dimenticati | te li ricordi?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alcuni di loro sono scomparsi e i nomi suonano come delle meteore. Altri sono ancora in attività ma non se ne sente parlare da un po’. Che fine hanno fatto Federico Angelucci, acclamato vincitore di Amici, o Tiziana Rivale? Vi sveliamo le loro attività, i loro progetti e qualche dichiarazione polemica. Aram Quartet Il cantante pugliese Antonio Maggio, oltre ad aver vinto Sanremo Giovani nel 2013, faceva parte del gruppo Aram Quartet, che ha vinto X Factor. Ma solo due anni e mezzo dopo il gruppo si è sciolto. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano del 2023, legata all’uscita di un nuovo album da solista, Antonio Maggio ha rivelato qualche dettaglio sulla fine del gruppo. “Il mio inizio artistico è stato da solista. Poi è arrivata la prima grande esperienza musicale con gli Aram che è durata due anni e mezzo” ha rivelato, sottolineando che lo scioglimento è avvenuto in maniera naturale.