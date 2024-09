Borsa | Asia in calo pesa il Pil del Giappone Tokyo -048%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Listini diin rosso ine Pacifico in rosso, salvo qualche eccezione, dopo il rallentamento del Pilse nel secondo trimestre, cresciuto su base annua del 2,9% contro il 3,1% previsto, a fronte di un precedentedel 2,4%. E' salita meno del previsto l'inflazione in Cina, con un tasso dello 0,6% in agosto contro lo 0,7% di luglio, con lo spettro della deflazione dietro l'angolo.ha ceduto lo 0,48%, Taiwan l'1,36%, Seul lo 0,4% e Sidney lo 0,32%. Ancora aperte Hong Kong (-2,07%), Shanghai (-1,35%), Mumbai (+0,11%) e Singapore (+0,89%).Positivi i future sull'Europa e su Wall Street . In arrivo nell'Eurozona l'indice Sentix che misura la fiducia degli investitori in settembre mentre negli Usa sono attese le vendite di veicoli, le scorte di magazzino e le vendite all'ingrosso nel mese di luglio, insieme alle aspettative dei consumatori sull'inflazione in agosto.