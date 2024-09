Autonomia | Fontana Lombardia si oppone ai ricorsi alla Consulta

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 9 settembre 2024) MILANO – Regioneè pronta a costituirsi in giudizio davantiCorte Costituzionale contro isull’differenziata presentati da Puglia e Sardegna. Oggi la giunta voterà una costituzione adndum perché “è doveroso – ha spiegato il governatore Attilioal Giorno – sostenere e difendere il nostro punto di vista e i nostri diritti”. Secondo, se laaccogliesse ilasubirebbe un danno”. “Si tratta di– ha aggiunto – avanzati esclusivamente per questioni politiche e strumentali: la lotta contro l’è tra le poche cose che tengono insieme il centrosinistra”. Non è vero, ha aggiunto replicando alle critiche della Cei, che verrebbe meno la solidarietà.