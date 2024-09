Viaccia ora si fa sul serio Si parte a caccia di punti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 8 settembre 2024) PRATOpronto al debutto ufficiale nel girone A di Promozione. Oggi pomeriggio alle 15.30 i biancorossi ospiteranno al "Chiavacci" di via del Purgatorio, vista ancora l’indisponibilità ad accogliere partite ufficiali del campo sportivo di, il San Marco Avenza. Subito un avversario ostico, quindi, per l’unica squadra pratese rimasta a difendere i colori della città nel campionato di Promozione. Il San Marco Avenza è formazione che conosce molto bene la categoria; la società ha ambizioni e ha sempre costruito rose competitive, con alterne fortune, nelle passate stagioni. Anche quest’anno pare che le ambizioni siano le stesse, anche se è vero che rispetto alla scorsa annata la squadra che domani arriverà a Prato è stata in buonarivoluzionata.