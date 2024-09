Uomini e Donne Shock | Tronista Spara a Zero Sul Programma!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di domenica 8 settembre 2024) Un noto exditorna a parlare del, scatenando polemiche con le sue parole. Ecco di chi si tratta! Amedeo Barbato, noto per la sua partecipazione anel 2015, ha espresso recentemente un’opinione piuttosto critica nei confronti delche lo ha reso famoso. Il suo percorso nella trasmissione fu breve e molto discusso, in particolare per la sua relazione altalenante con la corteggiatrice Sophie Galazzo. Dopo aver scelto di uscire dalcon lei, la coppia annunciò la rottura poche settimane più tardi, lasciando i fan sbalorditi. Amedeo si disse subito pentito della scelta, accusando Sophie di immaturità fuori dalle telecamere, mentre lei rivelò di essere stata tradita più volte dall’ex. Da allora, Barbato si è ritirato dal mondo dello spettacolo, tornando a lavorare nell’agenzia di famiglia.