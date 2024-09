Tumori al seno in migliaia alla Camminata rosa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024)di persone hanno partecipato”, l ‘iniziativa promossa dallogo Carlo Iannace per sostenere la cultura della prevenzione del tumore alche da dieci anni vede sfilare a piedi, per cinque chilometri, la “carovana” da Mercogliano ad Avellino. “Abbiamo raggiunto risultati importanti e insperati in questi dieci anni – commenta Iannace – sulla prevenzione: tante le battaglie vinte, tante anche le lacrime per chi ha combattuto, ma non ce l’ha fatta”. Il lungo corteo, partito stamattina da Viale San Modestino di Mercogliano, è stato accolto ad Avellino dal sindaco, Laura Nargi, davantisede del Centro per l’autismo, la struttura completata ma non ancora aperta ai ragazzi, e alle loro famiglie, per cure e terapie contro le patologie dello spettro autistico.