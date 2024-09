Tragedia a Saronno | mistero sulla morte di Stefano Rategni docente universitario

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Il caso di, 59enneall’università Cattolica, trovato senza vita in via Frua, nella frazione di Cassina Ferrara di, rimane avvolto nel. La sera di giovedì 5 settembre,stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con alcuni amici, quando è stato rinvenuto privo di sensi con un grave trauma cranico. Le circostanze della suarestano incerte: si ipotizza una caduta accidentale a causa della pioggia intensa o, più probabilmente, un investimento da parte di un auto pirata. Le indagini in corso Gli inquirenti, coordinati dalla Procura, hanno disposto l’autopsia sul corpo delper chiarire le cause del decesso. L’analisi autoptica sarà fondamentale per determinare sesia stato effettivamente travolto da un veicolo o se abbia subito una caduta fatale.