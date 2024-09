Tennis US Open 2024 ? Finale Sinner - Fritz diretta Sky Sport NOW e in chiaro SuperTennis

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 8 settembre 2024)va a caccia del secondo Slam in carriera. Di fronte c'è Taylor, n. 12 al mondo e primo statunitense ina New York dal 2006. Il match alle ore 20 insu SkyUno, Sky4K, Skyin streaming su NOW,.Trasi prepara il terzo confronto, il più significativo di questa serie. I due si sono già affrontati due volte sui campi di cemento di Indian Wells: nel 2021 con vittoria dell'americano e nel 2023 con trionfo dell'azzurro. Per, questa è la ventesimain carriera e la seconda in uno Slam, dopo gli Australian. Inoltre, è il primo italiano a raggiungere unaagli USin 144 anni di storia del torneo.ha avuto un percorso quasi impeccabile, con un torneo che è migliorato progressivamente dopo un esordio altalenante contro McDonald.