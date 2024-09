Tanta Inter poca Francia Thuram e Pavard Destino in comune

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) La città illuminata dei francesi nerazzurri è più Milano di Parigi. Né Benjamin, né Marcus, stanno recitando da profeti in patria. Situazioni differenti impongono riflessioni differenti. Partendo dal difensore. Sarebbe da chiedere a Didier Deschamps, e qualcuno lo ha fatto alla vigilia di-Italia, perchénon riesce a far parte della squadra transalpina. All’Europeo c’era, ma ha sempre giocato Koundé. Una dimostrazione di profondità e anche una “buona scusa“: non è titolare un giocatore forte perché davanti ce n’è uno altrettanto forte. La giustificazione tiene, appunto, finché a mettersi addosso la maglia senza il fratino è il difensore del Barcellona.