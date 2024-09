Stefano Mei confermato Presidente della Fidal | Sarò costruttore di ponti Manuela Levorato in consiglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)Mei è stato rielettoFederazione Italiana di Atletica Leggera, venendo cosìper un secondo mandato fino al 2028. Il dirigente avrà così la possibilità di guidare il movimento per un intero quadriennio e di trascinare la Nazionale verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, dopo le grandi soddisfazioni in termini di risultati ottenuti ai Giochi di Tokyo 2020 e poi confermate nel corso delle ultime stagioni. Il Campione d’Europa dei 10.000 metri a Stoccarda 1986 ha ottenuto il 72,47% delle preferenze al termine dell’Assemblea elettiva andata in scena a Fiuggi (in provincia di Frosinone), totalizzando 36.120 voti. Il numero 1 dell’atletica tricolore sarà affiancato da una squadra molto solida, visto che tutti i componenti eletti nel nuovofederale (12 su 12) erano a supporto del 61enne: l’ex velocista(24.