Sinner in finale agli Us Open 2024 | montepremi soldi e ranking

(Di domenica 8 settembre 2024) Jannikvola inUs. Dopo una vera e propria batta con Jack Draper, il numero 1 del mondo gioca meglio nei momenti decisivi e accede all’ultimo atto dello Slam americano centrando la secondaMajor dele della carriera. Oltre alla soddisfazione sportiva c’è anche quella economica. Ilchesi è già assicurato è di 1.620.000 €. In caso di vittoria inilè di 3.250.000€. Per quanto riguarda la classifica Atp, l’azzurro sfonda il muro dei 10 mila punti toccando quota 10.480. Sono 3395 i punti di vantaggio sul numero 2 Zverev e quasi 4000 su Alcaraz per una testa della classifica sempre più salda. Se dovesse vincere ini punti sarebbero 11.180 con 4105 di vantaggio su Zverev, praticamente oltre due Slam di differenza con il tedesco. E i punti da difendere fino a fine anno non sono tanti.