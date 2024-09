Quando le Paralimpiadi di Los Angeles 2028? Le date di inizio e fine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) Archiviata la 17ma edizione delle, è tempo di pensare alla 18ma edizione, quella di Los: le gare inizieranno martedì 15 agosto e si concluderanno domenica 27: nel complesso il programma 13 giorni di competizioni. Sono stati confermati i 22 sport (per un totale di 23 discipline, dato che nel ciclismo sono previste pista e strada) già viste a Parigi 2024, ma il Comitato Organizzatore ha proposto l’inclusione di arrampicata sportiva e surf, che sarebbero all’esordio assoluto nella manifestazione. La decisione circa l’inclusione di questi due nuovi sport è attesa per ladel 2024. Va ricordato che le 34ma edizione delle Olimpiadi si terrà quattro settimane prima delle, da venerdì 14 a domenica 30 luglio: in quel caso saranno 17 i giorni di gare.