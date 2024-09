LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | si comincia alle 15 35 dopo il temporale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024) 15.22 Questa era la situazione a Barcellona un'ora fa Waiting for the weather to clear and the wind to build in Barcelona ?#AC37 #LVCup #Day8 pic.twitter.com/MpfIvHTSYc — americascup (@americascup) September 8,15.19 Vedremo se si partirà per davvero15.35. Le regate tra Orient Express-Ineos Britannia e Luna Rossa-Alinghi saranno decisive per il primo e per il quarto posto, ovvero l'ultimo che qualifica per le semifinali. 15:15 L'imbarcazione che si aggiudicherà il double round robin avrà il diritto di poter scegliere l'avversaria da affrontare in semifinale comunicando la decisione durante la conferenza stampa di venerdì prossimo. Le semifinali inizieranno sabato 14 settembre.