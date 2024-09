Festival di Venezia Aurelio De Laurentiis festeggia il trionfo di Familiar Touch

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024) Leone del futuro – Premioopera prima “Luigi De” Il Leone del futuro – Premioopera prima “Luigi De” è un premio assegnato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di. Il riconoscimento è conferito, dal 1996, ideato daDein memoria di suo padre. Si tratta dell’unico riconoscimento per cui concorrono tutte le opere prime di lungometraggio, presentate in una delle selezioni ufficiali (concorso e Orizzonti) o parallele. La Filmauro smette a disposizione di questo premio ogni anno 100.000 dollari per il produttore e il regista della migliore opera prima.di2024, Sarah Friedland vince il Premio messo in palio daDeIl PremioOpera Prima Leone del Futuro Luigi De, giunto alla ventottesima edizione, è stato vinto da Sarah Friedland.