Elezioni provinciali sarà corsa a due

(Di domenica 8 settembre 2024) Ne resterà uno solo eil nuovo presidente della Provincia per i prossimi tre anni. Ma Per l’elezione di colui che deve succedere a Paolo Mirko Signoroni (nella foto) niente lista unica, niente quattro liste distinte, neppure tre, ma solo due: una di centrodestra che vede come candidato alla presidenza Alberto Sisti, primo cittadino di Castelvisconti, l’altra di centrosinistra che candida il sindaco di Stagno Lombardo, Roberto Mariani. Nessuna possibilità che le ventilate liste alternative di destra e di sinistra vengano presentate, ormai non ci sono i tempi e la battaglia si giocherà non solo sui voti espressi, ma probabilmente sul numero delle astensioni. Sì, perché sulla carta il centrosinistra ha la maggioranza e quindi, se si presenta compatto, vince facile.