Traffico Roma del 07-09-2024 ore 10 | 30

(Di sabato 7 settembre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità 8 ore di sciopero per il trasporto pubblico sono in programma questo lunedì ae nel Lazio dalle 8:30 alle 16:30 Il servizio non sarà garantito sull’intera rete comprese le linee termini-centocelle Metrenord intanto dalle 3 di questa notte alle 2 della notte di lunedì si svolgerà un altro sciopero che interessa le ferrovie potrei avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria e comportare possibili cancellazioni totali e parziali di frecce e Intercity e treni regionali Trenitalia invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione In collaborazione con Luce Verde infomobilità