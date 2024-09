Quei capelli da Crudelia Demon distraggono i compagni è sgradevole | bimba di 10 anni viene allontanata da scuola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Aveva voluto tingersimetà biondi e metà mori, così da averli proprio come la sua cantante preferita, Melanie Martiez. Peccato, però, che quell’acconciatura da lei tanto sognata non sia stata apprezzata né daidi classe né, tantomeno, dagli insegnati, tanto da costarle l’allontanamento da. È quanto successo a Evie, una bambina inglese di 10che ha visto il suo entusiasmo per il nuovo look scontrarsi con la rigida politica scolastica della Kincraig Primary School di Blackpool, che ha deciso di allontanarla dalle lezioni, considerando la sua acconciatura alla “” una “distrazione” per gli altri studenti.