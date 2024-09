Pizzul | Spalletti ha messo in campo una formazione da tutti attesa 

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Bruno, storico telecronista Rai, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Nel corso del programma “Radio Goal” ha parlato della bella prestazione della Nazionale contro la Francia ieri sera. Elogi aed a diversi interpreti in. Di seguito le parole del telecronista.: “aveva amle sue responsabilità per gli Europei, ha capito di prendere di petto ciascun giocatore e metterlo difronte alle proprie responsabilità“ Così il telecronista: “Bene la nostra Nazionale al di là di quelle che erano le speranze.aveva amle sue responsabilità per gli Europei, ha capito di prendere di petto ciascun giocatore e metterlo difronte alle proprie responsabilità senza guardare in faccia a nessuno. Hainunadaattesa ma che ha avuto degli esiti insperati.