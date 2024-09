Perché la politica cinese in Medio Oriente è diventata più affilata

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) L’impegno politico e diplomatico della Cina insi è intensificato, ma la regione resta non così centrale per le preoccupazioni diestera di Pechino come le sue relazioni con le grandi potenze, gli Stati Uniti e la Russia, o i vari Paesi, amichevoli o ostili, nelle sue immediate vicinanze. La valutazione riassume uno studio efficace firmato da Jonathan Fulton e Michael Schuman esperti rispettivamente del Rafik Hariri Center & Middle East Programs e del Global China Hib dell’Atlantic Council. I due thinktanker analizzano che c’è stato un cambiamento delladella Cina in, passato da una strategia di “copertura” a una di “divisione”. “La logica dell’hedging” si basava sull’evitare di prendere posizione netta per mantenere flessibilità.