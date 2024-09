LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Raimondi e Amodeo doppio oro per l’Italia! Bronzo per Terzi

Leggi tutta la notizia su oasport

18.42 Terzocon il terzo posto nei 50 farfalla S7 per la lombarda, rientrata da pochi mesi in attività dopo la maternità. 18.40IIIII! Un altro metallo perche arriva dalla Defanse Arena! Terzo alloro per l'azzurra, che con il crono di 35.40 si issa sul podio! Oro per la canadese Dorris (33.62), argento per la statunitense Weggemann (34.94). 18.39 SI PARTE! 18.36 La lista di partenza dei 50 farfalla S7. C'è Giuliaper. 1 PALIAN Ani NPA S7 A 3,5,12 37.72 2 GAFFNEY Julia USA S7 12+ 37.03 3 ROUTLIFFE Tess CAN S7 12+ 36.60 4 DORRIS Danielle CAN S7 AYE 3,5 33.70 5 WEGGEMANN Mallory USA S7 A 3,5,12 35.726Giulia ITA S7 A 12 36.64 7 VARGAS BLANCO Sara COL S7 12+ 37.24 8 RODRIGUEZ SILVA Z.A. COL S7 12+ 37.74 18.33 Medaglia d'oro per l'Ucraina con Andrii Trusov (28.75).