LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | sessione serale in corso sale l’attesa per Caironi Sabatini e Contrafatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:57 Oro e record mondiale sfiorato da Sherman Isidro Guity Guity, che arriva a 5 centesimi dal realizzarlo! 21?32 per il costaricano, che batte il tedesco Felix Streng (21?86) e l’olandese Levi Vloet (22?47) in questi 200 metri T64 maschili. 19:55 Nel getto del peso F33 il tunisino Oussama Sassi non riesce ad andare al di là di 10.43 nei suoi tre tentativi, rimane saldo in testa il marocchino Zakariae Derhem al comando con 11.26. E rimane saldo anche il resto del podio. 19:53 Aggiornamento dal salto in lungo T20: va al comando il malese Abdul Latif Romly, che salta il primato stagionale con 7.43 metri. 19:51 Prossima gara in pista è quella dei 200 metri T64 maschili. Doveva essere la competizione di Maxcel Amo Manu, che però questa mattina, nella prima batteria, è caduto scivolando mentre terminava l’impostazione della curva.