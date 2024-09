L’India devastata dalle alluvioni | sale a 29 il numero delle vittime

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Un bilancio che si sta facendo col passareore sempre più pesante, quello che arriva dal. Il Paese è stato colpito da violenti piogge e temporali, che hanno provocato, frane e allagamenti in diverse zone del nord dello Stato di Telengana: al momento le autorità parlano di 29, come riferito dall’agenzia Pti che ha citato un funzionario del governo.Leggi anche: Meteo, previsioni per domenica 8 settembre: l’Italia divisa in due tra caldo e maltempo Il segretario di Stato, Santhi Kumari, ha dichiarato che 29 dei 33 distretti dello Stato sono stati duramente colpitiinondazioni a seguitoviolente precipitazioni registrate tra il 31 agosto e il 3 settembre. Il governo locale ha già provedduto a stanziare fonti per ciascuno dei distretti colpitiinondazioni. Si stima che i danni ammontano a 5.