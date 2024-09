Jannik Sinner fa il botto in tv | record di ascolti su Supertennis numeri fantastici anche su Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024)fa il boomin televisione tra gli appassionati oltre che in campo: il numero 1 del mondo ha raggiunto la seconda finale Slam della stagione e della carriera allo US Open e domani affronterà alle 20.00 Taylor Fritz per provarsi a prendere il secondo Major. Il match di semifinale di ieri sera contro Jack Draper è stato conquistato dall’azzurro in tre set e ha ricevuto riscontri eccezionali in tv, consideratala concorrenza della partita della Nazionale di calcio in Nations League contro la Francia. L’incontro tra l’azzurro e il britannico ha infatti coinvolto su(canale 64 del digitale terrestre) 744.010 spettatori medi. Quasi due milioni (1.981.918) i contatti unici nel corso della sfida vinta da, primo italiano di sempre in finale allo US Open nel singolare maschile.