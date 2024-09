Irrompe l' ex marito di Boccia | Sangiuliano non sa cosa lo aspetta non lo invidio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 7 settembre 2024) La lunga intervista televisiva rilasciata da Maria Rosariaa Marianna Aprile e Luca Telese a In Onda su La7 ha aggiunto ulteriori particolari al giallo istituzionale che ha portato alle sofferte dimissioni di Gennaro. Smentendo alcune ricostruzioni fantasiose, ma introducendo nella storia nuovi, inquietanti elementi. Primo fra tutti la gelida compostezza di, che ha snocciolatole sue scomode verità come una consumata comunicatrice, lasciando intendere che lo stillicidio dei segreti potrebbe continuare ancora. Una delle più importanti smentite è quella sul possibile servizio fotografico mai pubblicato che ritrarrebbe i due all'uscita da uno studio medico, con tutte le possibili illazioni del caso. «Gennaroe io non siamo mai entrati assieme in uno studio medico e non ne siamo mai usciti».