Grillo spinge Conte a farsi un partito | la resa dei conti che inguaia il Pd

(Di sabato 7 settembre 2024) Di certo sarà impossibile rivederli sotto lo stesso tetto. La rivoluzione di Giuseppealla fine ha fatto esplodere la diffidenza che covava da mesi tra l'avvocato con la pochette, ed il fondatore dalle camicie a fiori, Beppe. I summit occasionali all'hotel Forum, residenza romana del comico, solo un tampone per tracciare fragili armistizi, che alla svolta annunciata con la Costituente, non hanno retto. E dire che il leader del M5S aveva stabilito il prezzo della «pace»: i 300 mila euro concessi dai gruppi parlamentari all'Elevato, che per due anni infatti si è limitato a mugugnare. La sintonia però non c'è mai stata, troppo diversi i due, l'azzimato ex Presidente del Consiglio e l'immaginifico creatore del simbolo e delle «sacre» regole del M5S.