Emozioni a Castelnovo Trionfano Becking e Brenn

(Di sabato 7 settembre 2024) Hanse NinaMonti nella penultima frazione dell’Appenninica Stage Race e ipotecano la vittoria nella classifica finale: la tappa odierna, che si disputerà interamente all’ombra della Pietra, sarà una vera e propria passerella per i due fuoriclasse della mountain bike, che in questa settimana hanno sbaragliato il parco degli avversari. L’elveticaha confermato di essere una vera "cannibale", conquistando la quinta tappa su altrettante disputate: qualora trionfasse anche oggi, diventerebbe la terza donna (dopo Süss nel 2020 e Diesner nel 2022) a non lasciare nemmeno le briciole alle avversarie. "Non ci penso – spiega – dal momento che conquistare 5 o 6 tappe cambia poco. Fa piacere, certamente, ma io sono qui per divertirmi e per godermi appieno questa splendida esperienza, visto che i paesaggi sono stupendi".