Astrolabio al buio Gara d’appalto deserta la stagione è a rischio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Nessuno si presenta per la gestione dell’e c’è ilche entro la fine dell’anno il sipario del cineteatro di Villasanta non si alzi. Nessuna cooperativa o azienda ha risposto al bando pubblicato dall’amministrazione alla fine di luglio (e con scadenza il 2 settembre). Un bando che prevede un contratto triennale con un contributo annuo di 43mila euro per la programmazione culturale con almeno 50 spettacoli all’anno (di cui due a ingresso gratuito). Ma il bando pare essere andato deserto e la cooperativa Controluce, che attualmente gestisce l’, il 30 settembre terminerà la proroga del contratto col serioche questail cineteatro non avrà un cartellone. Così mentre negli altri Comuni è già stata presentata o è in fase di presentazione lateatrale e culturale, a Villasanta si cerca ancora il gestore.