A proposito di classe dirigente L’opinione di Merlo

(Di sabato 7 settembre 2024) Pur senza rifugiarsi nella solita giaculatoria sulla profonda distinzione tra l’antica e qualificatae l’attuale ceto politico italiano che, salvo rare eccezioni, si divide tra efficaci trasformisti e incalliti carrieristi, è indubbio che ci troviamo nuovamente di fronte all’ennesimo tassello che evidenzia una caduta verticale di credibilità di chi ha l’ambizione di governare il Paese. Caduta di credibilità morale, e non affatto moralistica, politica e culturale. E, soprattutto, con una scarsa se non impercettibile cultura di governo. Ora, il caso Sangiuliano/Boccia oltrepassa questo limite e rischia addirittura di scivolare nella palude boccaccesca, goliardica e comica se non fosse, appunto, che parliamo di un ministro da cui dipende il futuro dell’organizzazione culturale del nostro Paese.