Ultimo appuntamento con le serate danzanti di ’Una rotonda sul mare’

(Di venerdì 6 settembre 2024) Staseraconsul, la serata danzante che dal mese di luglio ha scandito il giovedì, dalle ore 21.30, con ingresso libero, sulla pista sul mare di piazza Salvo D’Acquisto, a Porto d’Ascoli. Stasera e sabato alla Palazzina Azzurra rassegna di cabaret e magia con ingresso gratuito, a cura della Lido dell’Arancio. Domani sera in piazza Giorgini in scena il Festival musicale e della solidarietà ’Nel segno della taranta’ mentre domenica alla Palazzina Azzurra alle 21.30 con ingresso libero è in programma il concerto ’Carl Fanini 4tet’. Divertimento anche nei locali sulla costa: dal Jonathan disco beach al Kontiki passando per il Medusa Beach.