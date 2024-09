Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ledeisono consideratese sono a fin di bene, come nel caso di un-infermiere che rassicura la sua paziente malata di Alzheimer dicendole che il marito tornerà presto a casa. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Frontiers inics and AI e guidato dall’americana George Mason University. Altri scenari presentano un-colf che nasconde il fatto che sta filmando quello che gli accade intorno o il-commesso che si fa sostituire da un umano fingendo di essere stanco: per i volontarti che hanno partecipato allo studiocome queste non sonoe ritengono che per essere debbano essere considerati responsabili gli sviluppatori e i proprietari delle macchine.