Rally Pontedera in prima fila

(Di venerdì 6 settembre 2024) Riparte la stagione dei motori a. Il settembre pontederese ha già tre eventi motoristici in programma: domani fa tappa in città ildi Casciana Terme con una prova speciale che si terrà tra piazza del mercato e una passerella in centro, domenica 15 è il giorno della gara di minienduro mentre domenica 22 settembre è la volta del raduno dei Ciao. "A buon titolosta nell’associazione Città dei Motori – le parole dell’assessore Alessandro Puccinelli – non solo per le attività legate alla Vespa ma un insieme di eventi motoristici tra cui ildi Casciana Terme che quest’anno torna in città per la seconda volta dopo il successo dell’anno scorso. Torna in piazza del mercato per la quale siamo riusciti a trovare una convivenza con il mercato settimanale".